Scontro tra due auto a Lentate, via Manzoni chiusa temporaneamente al traffico Due feriti nello scontro tra una Toyota e una Mercedes. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco di Seregno e personale sanitario inviato dal 118 con due ambulanze e una automedica. I feriti soccorsi in codice giallo a verde.

Via Manzoni, a Lentate sul Seveso, la strada che conduce a Lazzate, è stata temporaneamente chiusa al traffico martedì 25 agosto in serata dopo che è avvenuto un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto con altrettanti feriti, un 21enne e un 24enne. A scontrarsi, per cause al vaglio dei carabinieri, sono state una Toyota Chr e una Mercedes Classe A con la prima vettura che ha terminato la sua corsa sopra il guardrail. I due conducenti sono stati soccorsi in codice giallo e verde. Sul posto anche i vigili del fuoco di Seregno e personale sanitario inviato dal 118 con due ambulanze e una automedica.

Scontro tra 2 auto a Lentate sul Seveso

(Foto by Edoardo Terraneo)

