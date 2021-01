Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Scontro sulla A4, un’auto finisce contro un camion di un’azienda di Seregno: sul posto i vigili del fuoco di Monza e Brianza L’incidente è avvenuto nella prima serata di lunedì tra Sesto San Giovanni e Cormano: un furgone ha tamponato un’autovettura che a sua volta ha urtato un mezzo pesante. Nello scontro non si sono registrati feriti.

Dalle condizioni in cui è ridotto uno dei mezzi coinvolti non si direbbe, eppure - fortunatamente - non si è registrato nessun ferito nell’incidente stradale avvenuto nella prima serata di lunedì 25 gennaio lungo la autostrada A4 direzione Torino, tra Sesto San Giovanni e Cormano: un furgone ha tamponato un’autovettura che a sua volta ha urtato un mezzo pesante di una azienda di autotrasporti di Seregno.

Sul posto, attorno alle 19 a supporto del Comando di Milano, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con un mezzo di primo soccorso. Presente un altro mezzo analogo dalla caserma di Sesto San Giovanni e un carro fiamma e autogrù da Milano, oltre a personale sanitario inviato dal 118 e le forze dell’ordine.

