Scontro Regione Lombardia-governo, chi ha ragione? Ecco chi ritiene che il colpevole sia Fontana Giro di opinioni tra i detrattori della giunta regionale della Lombardia, al centro del pasticciaccio dovuto alla settimana in più di permanenza in zona rossa: ecco chi sostiene che il colpevole di questo errore sia il governatore Fontana.

Al centrosinistra lombardo e brianzolo non sembra vero: poter attaccare nuovamente il governo regionale sulla gestione dell’emergenza sanitaria è un’occasione troppo ghiotta da lasciarsela scappare (leggi QUI le opinioni di chi sostiene il contrario). E il pasticcio della settimana in più in zona rossa della locomotiva d’Italia lo è certamente. Gigi Ponti, consigliere regionale tra le file dell’opposizione, fa sua sui social la posizione del Pd lombardo: «Moratti e Fontana hanno passato una settimana tra ricorsi al Tar e attacchi al Governo, perché Regione Lombardia era ingiustamente in zona rossa a causa, a loro dire, di dati sbagliati. Il punto è che il dato RT, sbagliato, era stato fornito dalla stessa Regione Lombardia e registrato dal Governo. Se la Regione fornisce dati attribuibili in zona rossa, finisce in zona rossa. Si dà per scontato che chi compila i file sappia mettere in fila i numeri. Non è andata così».



«In Lombardia - prosegue la nota - però ormai siamo abituati anche a questo, dopo la cacciata di Gallera, che sembrava impersonare tutti gli errori compiuti nella gestione sanitaria lombarda, la musica è sempre la stessa: confusione, errori imbarazzanti a scapito dei cittadini e un enorme dispiego di risorse e energie per provare a smentire fatti conclamati. Grazie a Fontana, la Lombardia compie l’ennesima brutta figura e, francamente, non ce lo meritiamo».

Dalle parti del Movimento 5 Stelle Lombardia si attacca, come sempre, a testa bassa: «Quello che è successo è grave, ma ancor più grave è che il presidente Fontana invece che scusarsi e ammettere le evidenti responsabilità della sua amministrazione, insista nel penoso tentativo di mistificazione che sta andando avanti in queste ore anche con l’appoggio dei vertici del partito e dei consiglieri leghisti. Abbiamo chiesto che la giunta venga a riferire in aula al più presto, ammesso e non concesso abbiano il coraggio di presentarsi, per vedere se anche all’interno delle Istituzioni avranno il coraggio di continuare a difendere l’indifendibile».

�� ZONA ROSSA PER ERRORE - 600 MILIONI DI DANNO ALLE ATTIVITÀ LOMBARDELa notizia riguarda la class action che numerose... Pubblicato da MoVimento 5 Stelle Lombardia su Sabato 23 gennaio 2021

«Pretendiamo - conclude un comunicato del gruppo consiliare - l’ammissione dei loro errori e le loro scuse, dopodiché siano loro a trarre le logiche conseguenza politiche alla loro stessa inadeguatezza e restituiscano la parola ai cittadini lombardi».

Nella contesa entra anche il sindaco di Seregno Alberto Rossi: «Non voglio entrare qui nel merito delle polemiche di queste ore perché mi pare siamo in una situazione surreale rispetto alle difficoltà e alle esasperazioni che ciascuno di noi, chi più chi meno, sta affrontando in questo periodo. Dico solo che tanti sindaci, senza sollevare polveroni mediatici, segnalano da settimane problematiche su conteggi e dati poco aderenti alla realtà e ai riscontri personali che compiono. Anche per questo oggi non ne approfitto per comunicarvi i dati settimanali: aspetto di verificare alcune incongruenze e cose che non paiono tornare e mi lasciano qualche dubbio».



AGGIORNAMENTO 23 GENNAIO 18.551. ARANCIO MECCANICODa domani, domenica 24 gennaio, la Lombardia torna in Zona... Pubblicato da Alberto Rossi Sindaco di Seregno su Sabato 23 gennaio 2021

Anche l’ex presidente della Provincia di Monza e Brianza, Roberto Invernizzi, ci va giù duro: «La nebbia si dirada ed il quadro che ne esce non è edificante: o Regione Lombardia ha, scientemente, comunicato dati lacunosi per aumentare il livello di tensione con il Governo e a questo punto Fontana deve dimettersi, oppure Regione Lombardia, compreso l’errore commesso, ha cercato la via del contenzioso per coprire la propria inefficienza e a questo punto Fontana deve dimettersi».

La nebbia si dirada ed il quadro che ne esce non è edificante: o Regione Lombardia ha, scientemente, comunicato dati... Pubblicato da Roberto Invernizzi su Sabato 23 gennaio 2021

«Esiste una terza spiegazione - conclude Invernizzi -: Regione Lombardia di questa crisi non ci ha capito nulla, nel senso che per capire è necessario prendere decisioni sulla base di elementi di conoscenza, primo dei quali è avere i numeri fondamentali per capire il fenomeno.

