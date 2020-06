Scontro frontale tra due auto a Barlassina: un’eliambulanza atterra vicino alla stazione di Camnago Uno dei conducenti è stato soccorso in codice giallo. Via Marconi, il luogo dell’incidente. è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sulle cause del sinistro indagano gli agenti della polizia locale intervenuti coni carabinieri.

Un automobilista trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda con la eliambulanza e un altro soccorso sul posto dai sanitari della Croce Azzurra di Rovellasca giunti insieme ai colleghi dell’Avis Meda. E’ il bilancio di un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 5 giugno a Barlassina, in via Marconi.

Per cause al vaglio della polizia locale, due vetture, guidate da un 23enne e da un 47enne, si sono scontrate frontalmente. Scattato l’allarme, sul posto, inviata dal 118, è giunta l’eliambulanza che è atterrata in un campo nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Camnago. Via Marconi è rimasta temporaneamente chiusa al traffico e nei dintorni si sono formate lunghe code.

