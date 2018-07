Per il ciclista brianzolo e il motociclista non c’è stato nulla da fare

Scontro frontale bici-scooter a Riccione: muoiono un 75enne brianzolo e il motociclista Un turista 75enne residente in provincia di Monza e Brianza è morto martedì attorno alle 19.20 in un terribile incidente stradale a Riccione, lungo la Statale Adriatica. Fatale lo scontro con uno scooter guidato da un 42enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) che ha a sua volta perso la vita.

Un turista 75enne residente in provincia di Monza e Brianza è morto martedì attorno alle 19.20 in un terribile incidente stradale a Riccione, in Emilia Romagna, lungo la Statale Adriatica. G.F.M., queste le sue iniziali, mentre pedalava in sella a una bicicletta, per cause al vaglio della polizia locale di Riccione che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente, all’altezza di un incrocio regolato da un semaforo si è scontrato con un maxi scooter Mbk condotto da un 42enne di San Giovanni in Marignano (Rimini). L’urto, “frontale laterale”, riportano i vigili, è stato violentissimo e sia il ciclista che il centauro, sbalzati a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto, hanno perso la vita.

Inutile, per i due, l’intervento dei sanitari del 118, mentre hanno prestato soccorso a un 25enne di Gabicce che viaggiava sullo scooter, alle spalle del 42enne, ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Infermi di Rimini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA