Scontro fra due auto a Seveso, le auto finiscono quasi sui binari Incidente tra corso Matteotti e corso Isonzo a Seveso nella mattina di sabato 16 marzo, nell’urto i mezzi finiscono quasi sui binari.

Incidente nella mattina di sabato 16 marzo, quando due auto si sono scontrate all’incrocio tra corso Isonzo e corso Matteotti, a un passo del passaggio a livello. Sul posto due ambulanze e due mezzi dei vigili del fuoco per verificare che le persone negli abitacoli non fossero incastrate: così non è stato e i pompieri hanno messo in sicurezza l’area per la perdita di carburante di uno dei mezzi coinvolti. Nessuna grave conseguenza - se non per il traffico - nemmeno per i conducenti e un passeggero: soltanto una delle persone è stata portata in ospedale per accertamenti.

