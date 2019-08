Scontro con un’auto a Fornacetta, morto un 50enne di Briosco Non ce l’ha fatta lo scooterista, residente in paese, che attorno alle 13 di giovedì 1 agosto si è scontrato con un’auto in via XI Febbraio: è deceduto all’ospedale San Gerardo di Monza dove era giunto in condizioni disperate.

Non ce l’ha fatta lo scooterista di 50 anni che nel primo pomeriggio di giovedì 1 agosto è stato vittima di un incidente stradale a Briosco, in zona Fornacetta. Trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni disperate, alle 14.38 ne è stato dichiarato il decesso. Ancora incerta la dinamica dell’accaduto: il sinistro è avvenuto attorno alle 13 in via XI Febbraio all’altezza del civico 58.

Secondo una prima ricostruzione, il 50enne, in sella a uno scooter, si sarebbe trovato davanti all’improvviso un’auto impegnata in una svolta. Nel frenare, tentando di evitare l’impatto, avrebbe perduto il controllo del mezzo a due ruote finendo sull’asfalto e poi contro la vettura. Uno scontro molto violento. Il 50enne, residente nel paese, è stato immediatamente soccorso da personale medico, intervenuto anche con una eliambulanza, e poi trasferito all’ospedale di Monza in codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA