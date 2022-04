Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Scontri con pugni, calci e lanci di oggetti dopo Monza-Vicenza: nove Daspo del Questore Della durata dai 3 ai 5 anni sono stati emessi a seguito dei fatti avvenuti al termine del match di serie B, all’esterno dello stadio biancorosso, il 12 marzo.

Il Questore di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha disposto nei giorni scorsi nove provvedimenti di Daspo, della durata da tra a cinque anni nei confronti di altrettante persone che il 12 marzo, al termine della partita di calcio di serie B Monza - Vicenzal, si sarebbero resi protagonisti di violenti scontri.

In particolare, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, un gruppo di tifosi del Monza, alcuni con il volto coperto e brandendo aste, bastoni e cinture, si sarebbe diretto verso il parcheggio riservato agli ospiti, in via Tognini. I vicentini alla vista dei tifosi avversari avevano ingaggiato un violento scontro con lancio di oggetti, e pugni, calci e colpi inferti con oggetti contundenti. Gli agenti erano intervenuti separando i due gruppi ed evitando così che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Successivamente agenti della Digos e dell’Ufficio Polizia Anticrimine della Questura di Monza e della Brianza, in collaborazione con gli la questura berica, attraverso mirati ed immediati accertamenti sono arrivati a identificare le persone coinvolte, 5 monzesi e 4 vicentini. Ciò soprattutto attraverso la visione dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza e realizzate anche dal personale del gabinetto polizia scientifica della Questura di Monza.

Tre sostenitori monzesi e due vicentini sono risultati recidivi, già destinatari di precedenti provvedimenti di Daspo per violenze e reati da stadio commessi in occasione di incontri di calcio.

Di conseguenza il questore ha emesso 9 Daspo, 5 nei confronti dei sostenitori monzesi, 3 della durata di 5 anni e 2 della durata di 2 anni, ed a carico dei 4 tifosi vicentini altrettanti divieti di accesso alle manifestazioni sportive della durata di anni 5 nei confronti di 2 ed anni 3 a carico dei restanti 2. Proseguono gli accertamenti della Questura di Monza e della Brianza e della Questura di Vicenza al fine di identificare altre persone coinvolte negli scontri.

