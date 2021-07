Sconti sulla Tari per le utenze non domestiche di Verano Brianza A Verano Brianza l’amministrazione comunale ha deciso ulteriori sconti sulla Tari per le utenze non domestiche.

Il Comune sconta la Tari alle utenze non domestiche più colpite dalla pandemia. Dopo il primo lotto di sgravi l’amministrazione Chiolo porterà in consiglio comunale la prossima settimana un nuovo incentivo per negozianti e artigiani costretti a chiudere a causa del Covid. Da Roma sono arrivati circa 18mila euro che permetteranno uno sconto di 300 euro nella rata di dicembre della tassa rifiuti per i titolari di bar, ristoranti e di tutte quelle attività che negli ultimi mesi hanno lavorato a singhiozzo.

