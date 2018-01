Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Scompare da casa in auto: 90enne salvato dai carabinieri di Vimercate È salito in auto e si è allontanato per qualche ora dalla sua abitazione, finché i familiari, preoccupati, hanno dato all’allarme: alla guida della vettura un 90enne di Novate Milanese che è stato trovato in stato confusionale dai carabinieri della Compagnia di Vimercate (Stazione di Trezzo d’Adda), a Vaprio d’Adda, mercoledì 24 gennaio attorno alle 22.

Ad aiutare i militari la segnalazione di un passante che ha notato un automobilista fermarsi e ripartire più volte: preoccupato, ha deciso a sua volta di chiamare il 112. L’anziano è stato trovato in buone condizioni di salute e felice dell’arrivo dei militari: ha raccontato loro di essere partito da casa per andare a trovare un conoscente e poi di essersi smarrito. Accompagnato in caserma, dopo poco ha potuto riabbracciare i familiari.

