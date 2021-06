“Scodinzolando d’estate” al canile- gattile Fusi di Lissone: mercatino per sostenere la struttura Mercatino solidale al canile-gattile “Fusi” di Lissone per sostenere la struttura.

“Scodinzolando… d’estate!” al canile- gattile Fusi di Lissone un sabato di acquisti dal valore solidale. Sino alle 18 di sabato 19 giugno, alla struttura di viale delle Industrie di Lissone, banchetto con gadget simpatici e curiosi per chi ama gli animali. In vendita anche le originali ed apprezzate ceramiche dipinte a mano e create dai ragazzi dell’associazione Stefania di Lissone. Un pomeriggio ideale per chi vuole sostenere i volontari che danno una mano agli amici a quattro zampe ospiti del Fusi di Lissone: al banchetto è possibile trovare oggetti di uso comune colorati e carichi di allegria, servizio da caffè, tazze per la prima colazione, ma anche simpatici calzini in tema e tante altre idee regalo per se o per gli amici.

