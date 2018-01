Scippate alla fermata del bus e in stazione: indaga la polizia di Monza Una ultrasettantenne scippata alla fermata del bus e una ragazza alla stazione ferroviaria, a Monza. Due casi sui quali stanno indagando gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di viale Romagna ai quali è stata presentata denuncia dalle vittime.

Il primo episodio è accaduto sabato 6 gennaio attorno alle 18, in via Boito, dove una anziana monzese stava attendendo l’autobus con una amica. All’improvviso è stata avvicinata da uno sconosciuto a piedi che le ha strappato la borsetta ed è fuggito con un complice in sella a uno scooter. La vittima ha subito un grande spavento ma non ha riportato ferite.

Il secondo caso è avvenuto domenica 7 gennaio, attorno alle 22, alla stazione di via Arosio dove una ragazza, anche lei monzese, appena scesa da un treno della linea Milano - Bergamo, imboccato il sottopasso con il telefono cellulare in mano, è stata raggiunta alle spalle da uno straniero, probabilmente nord africano, che le ha strappato l’apparecchio ed è fuggito lungo i binari facendo perdere le proprie tracce. La ragazza, dopo l’episodio, sotto choc, ha accusato un lieve malore ed è stata soccorsa sul posto da personale sanitario inviato dal 118.

