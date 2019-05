Sciopero venerdì 17 maggio: si fermano treni, tram e bus. Le modalità e gli orari di Trenord, Atm e Net Venerdì 17 maggio dalle ore 9 alle ore 17, in occasione di uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro privato, i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Le modalità per Atm e Net.

Venerdì 17 maggio dalle ore 9 alle ore 17, in occasione di uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro privato, i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Non sono coinvolte le fasce di garanzia.Prima dell’inizio dello sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le ore 9, che arrivano a destinazione finale entro le ore 10.

L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione. Potrebbero essere interessati anche i collegamenti aeroportuali: sono previsti autobus (no-stop) per l’eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. «Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate in tempo reale su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori» fa sapere l’azeinda di trasporto ferroviario regionale.

Lo sciopero coinvolgerà anche i dipendenti del trasporto pubblico locale. Bus, tram e metro si fermeranno per 4 ore con modalità che variano da città a città. A Milano l’Atm (l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano) ha fatto sapere che dalle 18 alle 22, gli orari scelti per l’astensione dal lavoro, « non sono esclusi disagi per i viaggiatori».

Per quanto riguarda Monza, per le linee gestite da Net - Nord Est Trasporti, l’agitazione del personale è prevista dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Per il Servizio Extra Urbano invece dalle ore 18 alle ore 22.

