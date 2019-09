Sciopero per il clima: la Cisl Monza Brianza regala una pianta alle scuole che la chiedono Come migliorare il clima? Anche con una, dieci, cento piante, quelle che la Cisl Monza Brianza Lecco è pronta a regalare a ogni scuola delle due province che la chiederà al sindacato.

“Una pianta in ogni scuola per il pianeta” è il titolo del progetto sostenuto dalla Cisl Scuola Monza Brianza Lecco a favore dell’ambiente e del clima e destinato alle scuole del territorio: basta fare richiesta alla sede sindacale interprovinciale per ottenere una pianta per ottenere una pianta da posare negli spazi verdi dell’istituto. Il lancio del progetto arriva in occasione dello sciopero globale per il clima. Sarà la Cisl a farsi carico della fornitura di una pianta e per aderire basta scrivere a cislscuola_monza@cisl.it.

«Venerdì 27 settembre, in tutto il mondo – specifica la Cisl Scuola Monza Brianza Lecco - si scenderà in piazza per gridare a gran voce che la crisi climatica sta arrivando e dobbiamo fare tutto il possibile per fermarla. Siamo in una vera e propria emergenza e dobbiamo agire di conseguenza». «In questa maniera – spiega Matteo Giammanco, segretario generale Cisl Scuola Monza Brianza Lecco – vogliamo fare un atto piccolo, ma sicuramente significativo, in grado di andare oltre gli slogan che sentiamo in questi giorni. Gli studenti vedranno crescere quella pianta e penseranno a ciò che si può fare per difendere il nostro pianeta e per contrastare i cambiamenti climatici».

