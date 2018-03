Sciopero dei trasporti, a Monza e Brianza esplode il traffico sulle strade Code e lunghe attese hanno condizionato il ritorno a casa dei pendolari monzesi nella sera di giovedì 8 marzo. Complice l’annunciato sciopero che ha coinvolto anche i trasporti.

Nel pomeriggio, intorno alle 17, sulla statale 36 in direzione Milano un incidente tra un furgone un’auto nel tratto di Desio ha causato code fino a Carate Brianza. Quattro persone coinvolte e controllate all’ospedale San Gerardo di Monza. Nessun ferito grave.

