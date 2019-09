Schianto nella notte a Lentate, muore una donna di 26 anni Una donna di 26 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata su un negozio di Lentate sul Seveso in via Nazionale: la donna è morta, il negozio è stato incendiato.

Uno schianto nella notte a Lentate sul Seveso: muore una donna di 26 anni. Tutto è successo intorno alle 3.40 della notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre in via Nazionale, all’angolo con via Settembrini, dove la ventenne di origine moldava viaggiava in direzione di Como. Dopo avere perso il controllo dell’auto, una Peugeot 207, la donna è finita prima su una cunetta e quindi è andata a sbattere contro un ex negozio di serramenti. Lo schianto è stato violento e la donna, nata nel 1993 e residente a Milano, è rimasta incastrata nell’abitacolo mentre il motore è stato proiettato dentro il negozio, dandogli fuoco. Sono servite tre ore per estrarre il corpo della donna: le operazioni, alle quali hanno preso parte i carabinieri di lentate, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Lazzate, Seregno e Milano, sono terminate intorno alle 6.15.

L’auto e il negozio incendiato a Lentate

(Foto by Cristina Marzorati)

