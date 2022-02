Schianto nella notte a Carate Brianza, grave il guidatore dell’auto È stato trasferito al San Gerardo di Monza in gravi condizioni il guidatore dell’auto che nel corso della notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio è andato a sbattere con un albero e un palo a Carate Brianza.

Grave incidente intorno alle 23 di sabato 19 febbraio a Carate Brianza, lungo la strada provinciale 6. Soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in via Trento e Trieste dopo lo schianto di una Fiat Punto che viaggiava forse ad alta velocità e ha finito per sbattere frontalmente contro un albero e contro un palo.

A bordo due persone: il guidatore è stato estratto non cosciente dall’auto e portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo in condizioni gravissime. Il passeggero, cosciente, è stato medicato per una ferita alla testa e quindi trasferito per accertamenti in ospedale a Lecco in codice giallo con una spalla fratturata.

Sul posto una autopompa del distaccamento di Seregno dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Carate e il modulo di supporto dei volontari di Seregno, oltre a due ambulanze, due automediche e le forze dell’ordine.

L’incidente a Carate Brianza

