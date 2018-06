Nulla da fare per il 24enne (Foto by Repertorio)

Frontale con un’auto: morto Nicolò Maggiulli, 24enne di Bellusco Un 24enne, Nicolò Maggiulli, domiciliato a Bellusco, è morto in un incidente stradale nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 giugno, attorno alle 2, a Bellusco, sulla Monza-Trezzo. In sella a una moto si è scontrato frontalmente con una Toyota Yaris guidata da un 36enne del Vimercatese, illeso. Sempre nella notte, soccorso un altro motociclista, in codice giallo, a Brugherio.

Un 24enne di Bellusco, Nicolò Maggiulli, è morto in un incidente stradale nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 giugno, attorno alle 2, a Bellusco, lungo la Sp2, provinciale Monza-Trezzo. Il giovane, in sella a una moto Aprilia 50, per cause al vaglio dei carabinieri di Vimercate, si è scontrato frontalmente con un’auto, una Toyota Yaris guidata da un 36enne residente nel Vimercatese, illeso.

Inutili i soccorsi dei paramedici intervenuti con un’automedica, lo scontro è stato violentissimo e il 24enne, nonostante indossasse il casco, è deceduto sul colpo. I militari guidati dal capitano Antonio Stanizzi in queste ore stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e in particolare di stabilire chi, tra la vittima e l’automobilista, abbia invaso la corsia opposta. Inoltre, da prassi, il 36enne è stato anche sottoposto a test per appurare se fosse alla guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Nel caso emergessero responsabilità sull’accaduto, l’automobilista potrebbe essere deferito con l’accusa di omicidio stradale.

Solo giovedì, a Cogliate, era avvenuto un altro incidente mortale, vittima un motociclista di 27 anni di Lentate sul Seveso, Alessio Polito. Anche in questo caso il centauro si era scontrato con un’auto ed era deceduto all’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano. Oggi, sabato 30, nel pomeriggio, i funerali a Birago di Lentate.

E non è finita, sempre nella notte tra venerdì e sabato, anche un altro motociclista, un 18enne, a Brugherio, in via Cazzaniga, dopo uno scontro con un’auto è stato soccorso e ricoverato in codice giallo al Niguarda.

