Schiamazzi notturni, Usmate Velate assolda la vigilanza privata Una società di vigilanza privata per garantire le ore serali e notturne di Usmate Velate: dal 20 luglio un numero diretto per chiedere l’intervento di una pattuglia in caso di schiamazzi o vandalismi.

Una pattuglia in servizio di sera e di notte, una seconda pronta a intervenire. Il Comune di Usmate Velate torna ad affidarsi a una società di vigilanza privata per garantire le serate e le notti dei cittadini: da lunedì 20 luglio e fino a metà settembre sarà attivo un numero di telefono di pronto intervento da contattare in caso di necessità.

Quali necessità? Soprattutto gli schiamazzi notturni e gli assembramenti, in strade, piazze e giardini pubblici. Che spesso sfociano anche in vandalismi, scrive l’amministrazione comunale. Il progetto è “E-state in sicurezza” e nasce come risposta alle segnalazioni arrivate in municipio nelle scorse settimane: «Abbiamo scelto di dare una risposta ulteriore ai residenti, aggiungendo un ulteriore servizio oltre a quello quotidianamente garantito dalle forze dell’ordine» ha detto il sindaco Lisa Mandelli.

La società è la “A.L. Security”, già coinvolta nel progetto Natale Più Sicuro: il personale sarà in servizio “più sere a settimane sulla base di un calendario aggiornato sulla base del monitoraggio e delle segnalazioni, e vedrà impegnata una pattuglia con due uomini a bordo alla quale potrà aggiungersene una seconda in caso di necessità”.

«Con questa operazioni ci prefiggiamo un duplice obiettivo - dice Pasquale De Sena, assessore alla sicurezza – vogliamo garantire un’estate tranquilla a chi resterà a casa e assicurare un controllo maggior a chi invece andrà in vacanza. Abbiamo già individuato una serie di luoghi critici dove agire con tempestività: mi riferisco in particolare ai nostri parchi pubblici o a quelle aree, leggermente decentrate dal centro, che nel periodo estivo divengono luogo di aggregazione. È giusto ritrovarsi, ma occorre farlo nel rispetto di tutti».

Da lunedì sera il numero da chiamare per contattare i vigilantes sarà 02-66301809.

