Scatole di Natale, a Monza il primo ritiro è il 13 novembre

Il gruppo delle Scatole di Natale, edizione 2021, ha già iniziato a impacchettare doni. Il primo ritiro delle scatole a Monza è in programma sabato 13 novembre, dalle 10 alle 11.30, nel punto di raccolta che sarà il parcheggio di Pittarello Monza, in viale Lombardia 175, nel quartiere San Fruttuoso.

Qui si possono portare le prime scatole che confluiranno poi nella raccolta già avviata dal gruppo Scatole di Natale Milano. Al momento, infatti, non si è ancora costituito un gruppo monzese di raccolta.

Le regole (è bene ripeterlo) sono le stesse dello scorso anno. Dentro a ciascuna scatola, che dovrà necessariamente essere delle dimensioni di una scatola di scarpe e incartata con carta da regalo natalizia, si dovranno inserire una cosa calda (sciarpa, guanti, cappello, calze), un prodotto di bellezza o per la cura personale ( per esempio crema per le mani, profumo, borotalco), una cosa golosa (biscotti, caramelle, tisane, cioccolatini), un passatempo (un libro, una rivista) e come in ogni regalo un biglietto gentile, scritto pensando alla persona che riceverà il dono.

E a tal proposito è importante indicare per chi è pensata la scatola: un uomo o una donna, un bambino o una bambina, un ragazzo o una ragazza o un anziano.

Tutte le informazioni e i dettagli sull’iniziativa sono disponibili sulla pagina Facebook Scatole di Natale – Milano.

