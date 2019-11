Scarse tutele economiche, pochi uomini e sedi limitate: protesta dei vigili del fuoco a Milano, annunciati 4 giorni di sciopero

I vigili del fuoco sono scesi in strada a Milano per protestare contro esiguità di sedi e uomini di Lombardia e un inadeguato riconoscimento economico. Per questo motivo hanno proclamato cinque giornate di sciopero.