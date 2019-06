Scappa dai carabinieri e cerca di saltare un canale con l’auto rubata ad Agrate Brianza È risultata rubata a un pensionato di Agrate Brianza la Mini con cui un uomo è scappato all’alt dei carabinieri di Crema, prima di finire la sua corsa ribaltato in un campo dopo una manovra alla “Hazzard”: ha cercato di saltare un canale irriguo.

È risultata rubata a un pensionato di Agrate Brianza la Mini con cui un uomo è scappato all’alt dei carabinieri di Crema, prima di finire la sua corsa in un campo. L’uomo, che si è dileguato a piedi dopo l’incidente, ha cercato una manovra alla “Hazzard”, tipica dei cugini Bo e Luke Duke: intercettato mentre viaggiava da Crema verso Cremona a forte velocità a bordo della Mini One, ha cercato di sfruttare un rilievo del terreno come rampa per saltare un canale irriguo. Ma non è finito sulle quattro ruote come il Generale Lee: anzi, una volta nel campo si è ribaltato più volte. Secondo i controlli delle forze dell’ordine, l’auto era stata rubata il 30 maggio in Brianza.

