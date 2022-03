Sbanda con l’auto, lo fermano i carabinieri di Seregno: arrestato un cuoco che aveva 4 kg di hashish nell’auto Aveva ben 4 kg di hashsh nell’auto il cuoco di 51 anni fermato dai carabinieri di Seregno per un normale controllo, dopo che i militari lo avevano visto sbandare più volte sulla Milano-Meda.

Nel tardo pomeriggio di sabato 12 marzo, una gazzella della Radiomobile di Seregno, nel percorrere la Milano-Meda, si è trovata davanti una Peugeot 207 station wagon che stava percorrendo la stessa carreggiata in direzione di Milano con un’andatura di marcia a tratti anomala. I militari, ipotizzando che l’uomo alla guida avesse abusato di bevande alcoliche, hanno quindi deciso di procedere a un controllo, gli si sono portati alle spalle e, attraverso l’attivazione dei dispositivi luminosi e acustici, lo hanno scortato fino alla prima uscita utile per poi farlo fermare e procedere al controllo.

Durante il controllo l’uomo – un 51enne di Cinisello Balsamo, cuoco, aveva a carico svariati precedenti per furto e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti – ancorché sobrio, è sin da subito apparso nervoso. I militari pertanto, considerati i trascorsi, hanno proceduto anche alla perquisizione personale e veicolare che ha portato a trovare dentro il cofano posteriore 4 kg di hashish. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, condotto e trattenuto presso la caserma di Seregno dove, al giorno successivo si è tenuta in videoconferenza con il Tribunale di Monza l’udienza che ha convalidato l’arresto e il processo per direttissima in seguito al quale il 51enne è stato posto al regime cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

A tradire il 51enne, l’andatura anomala alla guida tipica dei soggetti in stato d’ebbrezza o distratti al cellulare.

