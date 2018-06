Sbalzato dallo scooter a Meda: grave un 53enne

Violento scontro poco prima di mezzogiorno di lunedì 25 giugno a Meda, all’incrocio tra le vie Trento e Trieste. Un 53enne in sella a uno scooter, mentre percorreva la via Trento, secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, sarebbe stato travolto da un’auto, sbucata da uno stop lungo via Trieste.