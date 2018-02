Saracinesche forzate e furto di telefonini al centro commerciale Iper di Monza Ladri di telefonini al centro commerciale Iper di Monza, in via della Guerrina. Ignoti sono entrati in azione nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio: dopo aver forzato le saracinesche dell’ingresso e infranto una vetrata hanno fatto razzia di smartphone dagli scaffali. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Ladri di telefonini al centro commerciale Iper di Monza, in via della Guerrina. Ignoti sono entrati in azione nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio: dopo aver forzato le saracinesche dell’ingresso e infranto una vetrata sono penetrati nella galleria commerciale e, raggiunti gli scaffali del reparto telefonia del supermercato hanno fatto razzia di smartphone di varie marche prima di darsi alla fuga con il bottino il cui valore è in via di quantificazione. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Monza anche attraverso le immagini della videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA