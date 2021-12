Sarà Regione Lombardia a finanziare la nuova sede della Protezione civile di Renate-Veduggio Regione Lombardia coprirà interamente il costo della nuova sede della Protezione civile di Veduggio-Renate

Regione Lombardia coprirà interamente il costo della nuova sede della Protezione civile di Veduggio-Renate. Mercoledì 21 dicembre il consiglio regionale ha approvato l’ordine del giorno presentato dal consigliere leghista Alessandro Corbetta che impegnava la giunta di Palazzo Lombardia a finanziare, con ulteriori 150 mila euro, la realizzazione a Veduggio con Colzano della nuova sede delle tute gialle.

«La nuova sede della Protezione civile è un investimento strategico per la sicurezza dei cittadini – ha sottolineato Corbetta -. Si tratta di un importante lascito di Regione Lombardia per i territori di Veduggio e di Renate oltre ad essere un concreto segno di gratitudine per l’attività dei volontari». La nuova casa della Protezione civile sarà in via Libertà, davanti alla scuola primaria “Segantini”. La necessità per il gruppo intercomunale fondato nel 2004 è quella di avere una sede unica per ufficio e deposito mezzi, ad oggi infatti i volontari devono dividersi tra l’ufficio di via Dell’Atleta (sopra il bar del centro sportivo ndr) e la rimessa della primaria dove trovano posto mezzi e attrezzature.

«Regione Lombardia ha accolto la richiesta del comune di Veduggio con Colzano di finanziare ulteriormente la realizzazione della nuova sede del gruppo intercomunale di protezione civile Renate-Veduggio – ha commentato il sindaco di Veduggio con Colzano Luigi Dittonghi - Il costo dell’intervento sarà di 250mila euro di cui 100mila già finanziati sempre dalla Regione. Siamo naturalmente soddisfatti e orgogliosi». La nuova sede del gruppo intercomunale guidato da Roberto Boso dovrebbe vedere la luce nel corso del 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA