Sanità privata, sciopero generale rinviato dal 5 al 18 giugno La Commissione di Garanzia per il diritto allo sciopero ha fatto spostare lo sciopero della sanità privata dal 5 al 18 giugno. I sindacati hanno dovuto attenersi alla decisione presa tenendo conto di uno sciopero che era stato indetto in precedenza da altre sigle

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia costretti a spostare lo sciopero generale delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata, già proclamato per il 5 giugno, a martedì 18 giugno.

Una decisione dovuta all’intervento della Commissione di Garanzia per il diritto allo sciopero: nonostante il tentativo di spiegare che un altro sciopero, indetto in precedenza da altre sigle sindacali in settori diversi, non avesse nulla in comune con quello della sanità, la Commissione è stata irremovibile. Da qui, per evitare le pesanti sanzioni previste dalla legge, la decisione di far spostare la data.

Slitta dunque, per ragioni burocratiche, lo sciopero generale di oltre 50mila lavoratrici e lavoratori della sanità privata lombarda. I lavoratori attendono il rinnovo del contratto nazionale da oltre 12 anni.

Lo sciopero, con presidio unitario regionale, sarà dalle 9.30 alle 13.30, davanti alla sede di Assolombarda a Milano (via Pantano 9).

