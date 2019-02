San Valentino a Monza con cuori, poesie, libri e arte

Monza: decorazioni per San Valentino a cura di quattro commercianti di via Carlo Alberto

Cuori, poesie, libri e arte. Love is in the air a Monza, e anche in biblioteca. Che sia nell’aria, da qualche giorno lo racconta il tratto di via Carlo Alberto che affaccia su piazza Citterio: qui per iniziativa di quattro attività commerciali (Amerigo Milano, Cruciani, Caprotti Illuminazione e Hendo Fashion) la strada si è vestita di rosso con palloncini a forma di cuore che hanno coronato una settimana aperta dall’evento di poesia di sabato 9 febbraio.



Monza: evento per San Valentino da Amerigo Milano, Dario Woollover

Per tutta la giornata il poeta Dario Woollower ha portato i suoi versi al domicilio di chi si è prenotato, mentre un reading con Woollover, Marzia Astorino e Tiziana Fraterrigo nel pomeriggio ha riempito il nuovo concept store di via Carlo Alberto. Tutto documentato su Instagram attraverso l’hashtag #Instagraminlove.



«Abbiamo deciso di portare amore e colore in un’area del centro di solito un po’ trascurata - ha spiegato Matteo Perego, che poche settimane fa ha inaugurato Amerigo Milano - speriamo che l’iniziativa possa piacere ai monzesi».

Monza: evento per San Valentino da Amerigo Milano, Marzia Astorino



E, come si diceva, love is in the air. Appuntamenti al buio, ma con i libri, alla Biblioteca di San Gerardo. L’idea: scegliere la compagnia di un libro o un dvd senza sapere il contenuto (senza sbirciare) ma lasciandosi tentare dalle schede compilate dai bibliotecari. «Venite a provare uno dei nostri appuntamenti al buio: potrebbe essere l’incontro della vostra vita! Perché si sa, una volta che ci si innamora di un libro non si torna mai indietro!», hanno detto dalla biblioteca.

I Musei civici propongono un pomeriggio tutto dedicato all’amore nell’arte. L’appuntamento è per domenica 17 febbraio, alle 15.30, con “Un amore di museo”, un percorso guidato tra le opere del museo per scoprire le passioni raccontate nei secoli: dal mito alla Bibbia, dalla storia all’amore materno fino all’amor di patria. L’ingresso al museo a pagamento, mentre la visita guidata è inclusa nel prezzo. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 039.230.71.26 o scrivendo a info@museicivicimonza.it.

Si chiuderà proprio il 17 febbraio l’esposizione straordinaria di tre stampe ottocentesche appartenenti alle civiche collezioni, raccolte nella mostra “Romantico museo”. Un allestimento pensato per mostrare un frammento dell’arte romantica, attraverso grandi autori e grandi amori: da Hayez ai Promessi Sposi. Tra le opere esposte anche l’incisione dal titolo “La meditazione”, attualmente esposta alla mostra in corso a Milano, dedicata al Romanticismo.

Spazio ai Musei civici anche per i più creativi. Sabato 16 febbraio, alle 16, ci sarà un nuovo appuntamento dedicato all’arte di comporre personalissimi collage contemporanei, utilizzando fibre tessili, colle e colori, grazie anche alla tecnica della tessitura. Il laboratorio è aperto e adatto a tutti. Il costo è di 10 euro a persona (compresi materiali e ingresso al museo). La partecipazione è obbligatoria scrivendo a info@museicivicimonza.it o chiamando il numero 039.230.71.26. Tutte le proposte promosse dai Musei civici, mostre, eventi e laboratori, sono descritte sul sito museicivicimonza.it.

