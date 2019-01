San Biagio a Monza: concerto, rito del panettone e festa di quartiere (con il Cittadino) La festa di San Biagio a Monza tra il sacro e la tradizione della celebrazione del santo che protegge la gola. Sabato 2 febbraio compie 20 anni il concerto del coro, domenica 3 - giorno in cui si mangia l’ultima fetta del panettone di Natale - festa del quartiere in via Prina. Con il Cittadino.

La festa di San Biagio tra il sacro e la tradizione della celebrazione del santo che protegge la gola. Compie vent’anni il tradizionale appuntamento in musica in occasione della festa patronale: sabato 2 febbraio, alla vigilia della festa liturgica del santo vescovo, l’appuntamento, come sempre, è alle 21 nella chiesa di via Prina.

Ad organizzare l’evento è ancora una volta il Coro di San Biagio, che per festeggiare il ventesimo compleanno del concerto ha pensato di proporre alcuni brani tratti dal repertorio del canto popolare d’autore. Protagonisti saranno quindi le voci del Coro Vos de Mont, ensemble originario di Tricesimo, in provincia di Udine, composto da coristi provenienti da tutto il Friuli – Venezia Giulia.

«Si tratta di una vera eccellenza nel panorama della musica corale italiana e internazionale – spiegano gli organizzatori del concerto - È un coro d’autore che propone canti della tradizione e brani nuovi e originali». Ingresso gratuito.

La festa patronale prosegue anche domenica 3 febbraio, giorno di san Biagio, con cinque celebrazioni eucaristiche (8.30, 10, 11.30, 16.30 e 18.30), durante le quali sarà possibile venerare le reliquie del santo.

Ma è anche la festa del quartiere di San Biagio. Appuntamento domenica 3 febbraio, dalle 9 alle 19 in via Prina.

Qui ad attendere visitatori e curiosi ci saranno le bancarelle e tante occasioni di intrattenimento. Un evento nato per coinvolgere il pubblico e i negozianti, promosso e organizzato in collaborazione con la Fiera dei mercanti. «L’iniziativa è inserita tra le attività di valorizzazione delle tradizioni e di rivitalizzazione del commercio, promosse dal Comune di Monza e dall’assessorato alle Attività produttive», spiegano gli organizzatori.

A fare da partner all’evento ci sarà anche il Cittadino, presente per l’intera giornata con la sua postazione mobile.

I visitatori potranno partecipare anche all’iniziativa “Segui il fiocco rosa”, ideata per coinvolgere nella festa anche i negozianti della via. Per l’intera giornata di domenica, infatti, le vetrine del quartiere resteranno sollevate. E poi intrattenimento per i più piccoli e la degustazione omaggio del panettone di san Biagio.

La tradizione popolare, infatti, vuole che si mangi proprio il 3 febbraio un pezzetto di panettone - preferibilmente quello avanzato dalla tavola di Natale e poi di prima mattina, appena svegli e a digiuno - per prevenire mal di gola e disturbi di stagione legati alle vie respiratorie. Che sia efficace o meno non è dato saperlo, nel dubbio meglio rispettare le antiche norme e gustare un ultimo assaggio del dolce natalizio.

