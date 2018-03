Salvagente ordina il nuovo defibrillatore per l’oratorio di Lissone: la raccolta continua È stato già ordinato, ad ancora trecento euro dal traguardo. Complice anche lo stop delle attività per neve, l’associazione Salvagente si è portata avanti per restituire il defibrillatore rubato all’oratorio Sacro Cuore di Lissone.

Il defibrillatore era stato donato nell’aprile 2014, a giorni sarà donato di nuovo.



Lissone, donazione Dae all'oratorio nell'aprile 2014 - foto Salvagente

