Salute: prevenzione per la Festa del papà con Humanitas, visite senologiche con Lilt a Mezzago Due appuntamenti con la prevenzione: nei centri Humanitas Medical Care, anche di Monza, previsto un calendario di visite in occasione della Festa del Papà. La Lilt porta l’ambulatorio mobile a Mezzago.

In occasione della Festa del Papà nei centri Humanitas Medical Care di Monza , Milano e Varese, è stato predisposto venerdì 18 e sabato 19 marzo uno speciale calendario di visite gratuite per la prevenzione maschile a sostegno di “Blue One”, il progetto che vede protagonisti i ricercatori di Fondazione Humanitas per la Ricerca impegnati per individuare cure sempre più efficaci per le patologie maschili. Gli uomini, a differenza delle donne, sono sempre restii a sottoporsi a screening preventivi.

Addirittura, una ricerca condotta dall’istituto americano Cleveland Clinic nel 2019 su oltre 1.100 pazienti, ha evidenziato come il 65% dei rispondenti abbia dichiarato di rimandare visite “il più a lungo possibile” e oltre un quarto ammette di “non dire proprio tutto” allo specialista.

Di questi ultimi, il 38% degli uomini si giustifica dicendo che il problema “si sarebbe comunque risolto da solo”, mentre il 37% non si sente pronto per affrontare un’eventuale diagnosi, pur sapendo che qualcosa non va. Eppure, il solo tumore alla prostata, che rimane la neoplasia più diffusa tra gli uomini, conta in Italia oltre 37 mila diagnosi ogni anno.

Nei centri Humanitas sarà possibile rivolgersi non solo a urologi e andrologi, ma sono in programma anche visite cardiologiche con ECG, visite per disfunzioni sessuali, endocrinologiche e per disturbi gastrointestinali. A disposizione anche consulti per i problemi di insonnia e per le patologie a carico del piede.

Sul sito è possibile consultare il programma completo e prenotare una visita gratuita.

E sempre a proposito di prevenzione dal 19 al 23 marzo LILT Milano Monza Brianza, con il contributo di Regione Lombardia, porterà il suo ambulatorio mobile in alcune piazze di Milano, Monza e Brianza per invitare i cittadini alla prevenzione.

Mercoledì 23 marzo in via Concordia a Mezzago dalle 9 alle 13 si terranno visite senologiche e dalle 14 alle 18 visite di prevenzione dei tumori della pelle. Per partecipare sarà sufficiente mettersi in fila e seguire le indicazioni dei volontari LILT presenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

