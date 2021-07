Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Salute donna, la prevenzione è ripartita con la riapertura dell’ambulatorio di Varedo Ha riaperto sabato 3 luglio l’ambulatorio di Salute Donna a Varedo. Da qui la ripartenza dell’associazione della presidentessa Annamaria Mancuso.

La prima sede di Salute Donna del territorio nazionale a riaprire è quella di Varedo. Al sabato di riapertura dell’ambulatorio in Corte San Giuseppe c’era la presidentessa Annamaria Mancuso che ha fortemente voluto questa ripartenza, con 800 donne già in lista per le visite. Presenti anche il sindaco Filippo Vergani con l’assessore Cristina Tau, il consigliere regionale Alessandro Corbetta impegnato da anni nelle politiche della lotta ai tumori di Palazzo Lombardia e tanti volontari.

Con qualche sorpresa anche tra i pazienti storici. “Salute Donna Onlus” oggi è presente con sezioni in tutta Italia. Il debutto a Monza, dove oltre vent’anni fa venne inaugurato il primo ambulatorio di senologia. Poi corsi, incontri, eventi per la raccolta di fondi e un impegno sempre maggiore nel mondo della sanità e soprattutto nella difesa dei diritti dei malati.

