Salute, contro il diabete screening della glicemia anche a Lissone e Cornate d’Adda Screening gratuiti della glicemia per tutta la settimana fino al 17 novembre in alcune farmacie della Brianza nell’ambito della settimana di prevenzione del diabete.

Screening gratuiti della glicemia per tutta la settimana fino al 17 novembre in alcune farmacie LloydsFarmacia della Brianza nell’ambito della settimana di prevenzione del diabete. È possibile sottoporsi al controllo alla Farmacia Comunale di Cornate d’Adda nella frazione di Colnago, alla Lloyds Farmacia Lissone N.1 e N.3 a Lissone.

L’iniziativa è prevista in 100 punti a livello nazionale in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, celebrata ogni anno il 14 novembre, su iniziativa dell’IDF-International Diabetes Federation per contribuire a far emergere i casi non ancora diagnosticati e verificare l’aderenza alla terapia dei pazienti diabetici già in cura.

Novità è l’impegno in un’attività di prevenzione a favore degli animali domestici: in alcune farmacie Lloyds contrassegnate da apposita locandina, sarà distribuito un kit per l’effettuazione del test che potrebbe facilitare una diagnosi precoce anche sugli “amici a quattro zampe”

© RIPRODUZIONE RISERVATA