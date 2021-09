Sagra di Bernareggio, il programma: cose di una volta e premi a tre cittadini benemeriti Si parte venerdì 10 settembre con cucina, musica live e cinema. Da sabato 11 il clou con mostra, spettacolo e domenica 12 in mattinata la cerimonia ufficiale della Sagra con alzabandiera e celebrazione del 50esimo anniversario della Pro loco.

Prenderanno il via venerdì 10 le iniziative organizzate per l’edizione 2021 della sagra di Bernareggio. Si inizia alle 19, nei giardini di palazzo Solera Mantegazza di via Dante , con l’apertura della cucina e musica live a cura di La Spina. alle 20.45, invece, a Palazzo Landriani la Pro loco organizza la proiezione del film Onward (costo biglietto: 3 euro, prenotazione consigliata a [email protected]).

Sabato 11 le iniziative riprendono alle 16 ai giardini di via Prinetti con i giochi di legno proposti sempre dalla Pro loco. Alle 15 l’associazione Politema inaugura la mostra pittorica Colori in movimento all’interno del Palazzo Mantegazza dove la stessa associazione alle 18 propone lo spettacolo Opere sull’acqua. A Palazzo Landriani dalle 21 si terrà il concerto del Corpo musicale P.L. Da Palestrina (prenotazione obbligatoria: [email protected]).

Domenica 12 alle 10, in municipio, si terrà invece la cerimonia ufficiale della Sagra con alzabandiera, celebrazione del 50esimo anniversario della Pro loco, la consegna delle borse di studio e quella della Costituzione ai 18enni. Nel pomeriggio dalle 14.30 si aprirà il mercato del baratto nei giardini Unità d’Italia dove alle 15.30 ci sarà anche un laboratorio per bambini organizzato dall’Associazione genitori. Alle 15 nei giardini di Palazzo Solera Mondo a Colori organizza la Festa dei popoli in musica e solidarietà con la partecipazione di Ultrasuono. Sempre la musica sarà protagonista dalle 15.30 in chiesa con il concerto gospel di InControCanto. Alle 16.30 appuntamento all’auditorium Europa con una serie di momenti organizzati dagli Amici della storia della Brianza in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Il gruppo presenterà l’edizione 2021 di “La Curt”, il diario di Luigi Brambilla, internato nei campi di lavoro in Germania nel 1943 e il libro di Rina Del Pero “Sono nata e cresciuta in Svizeré”.

Questa sarà l’occasione per la consegna delle benemerenze ai cittadini che si sono distinti per il loro impegno in campo sociale, culturale e imprenditoriale. Quest’anno i premiati saranno Gian Franco Tornaghi, componente Corpo Musicale PL da Palestrina; Domenico Carozzi, attivo partecipante alla vita sociale e Marta Mondonico, imprenditrice vitivinicola.

Durante la cerimonia verrà anche consegnato riconoscimento per l’attività associativa a Mauro Carzaniga.

La manifestazione sarà accompagnata da intermezzi musicali a cura del chitarrista Alessandro Esposito.

