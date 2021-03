Sabato l’arcivescovo Delpini incontra i sindaci della Brianza: «Ora tocca a noi, insieme, ricominciare» Sabato 27 alle 10 nell’auditorium della Provincia di Monza e Brianza, con un momento in presenza ma anche in videoconferenza. Previste anche le testimonianze dei sindaci-portavoce dei sette Decanati, che illustreranno esperienze di bene durante la pandemia.

Un momento di spiritualità per la Quaresima, rivolto alle persone impegnate in ambito socio-politico, culturale-educativo ma anche con un ruolo nel mondo dell’impresa e del lavoro, con un’unica consapevolezza: «Tocca a noi, tutti insieme...ricominciare». La Commissione per l’animazione socio-culturale della zona pastorale quinta della Diocesi di Milano torna a proporre un incontro-dialogo con l’arcivescovo monsignor Mario Delpini. L’appuntamento si terrà sabato 27 marzo alle 10 nell’auditorium della Provincia di Monza e Brianza in via Grigna, in presenza ma anche in videoconferenza con accesso da https://bit.ly/30xeFZj.

«Voglio ringraziare, elogiare e incoraggiare i sindaci, le forze dell’ordine, gli operatori dei servizi pubblici- ha anticipato monsignor Delpini - che nel momento dell’emergenza e nella vita ordinaria, di fronte ai disastri e di fronte ai problemi quotidiani si fanno avanti con la naturalezza di chi dice: “Tocca a noi!” ...Prima o poi si aprono strade». L’incontro di sabato 27 prevede due parti: in momento di dialogo dell’arcivescovo con don Walter Magnoni, responsabile diocesano della pastorale sociale, in cui saranno affrontati temi del discorso di Sant’Ambrogio e aspetti legati alla più recente enciclica di papa Francesco, “Fratelli tutti” di cui vengono sottolineate, a guidare l’incontro, alcune parole: «Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite (...). Chiedo a Dio di ungere tutto il nostro essere con l’olio della misericordia che guarisce le ferite degli errori, delle incomprensioni». Sono previste anche testimonianze dei sindaci-portavoce dei sette Decanati, che illustreranno esperienze di bene durante la pandemia. Alla fine degli interventi ci sarà spazio per il dialogo dell’arcivescovo con i sindaci e gli amministratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA