Sabato 12 giugno la “Giornata ecologica” a Triuggio: obiettivo sponde del Lambro Saranno le sponde del Lambro l’obiettivo della seconda “Giornata ecologica” promossa a Triuggio nel corso del 2021 dagli Amici della Natura.

Gli Amici della Natura tornano al lavoro. Sabato 12 giugno si terrà la seconda “Giornata ecologica” del 2021 per ripulire le rive del Lambro. Partenza alle 8.30 dal parcheggio della stazione ferroviaria di via Dante. Iscrizione obbligatoria a: [email protected] Il materiale sarà fornito dall’associazione, in caso di maltempo l’attività verrà sospesa.

