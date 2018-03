Run for Life 2018: corsa, solidarietà e mimose al parco di Monza con il Cittadino Domenica 4 marzo al parco di Monza: voglia di correre, solidarietà, occasione per festeggiare le donne con le mimose che il Cittadino - per il secondo anno - regalerà alle runner in gara alla Run for Life 2018 organizzata da SocialTime onlus.

Ci sono tanti motivi per essere al parco domenica mattina. La voglia di correre, per esempio, la solidarietà, l’occasione per festeggiare le donne con le mimose che il Cittadino - per il secondo anno consecutivo media partner dell’evento - regalerà alle runner in gara alla Run for Life 2018 organizzata da SocialTime onlus. L’appuntamento è per domenica 4 marzo, di buon’ora, alla Cascina San Fedele. A tinte gialle tra i fiori e le magliette tecniche incluse nel pacco gara. Tutti insieme perché “together is better”.

Lorella Cuccarini

Più forti delle previsioni meteo nella settimana più fredda dell’anno, per aiutare i bambini e la Federazione Italiana Epilessie attraverso l’associazione Trenta ore per la vita. Intanto sembra che la mattina godrà di una tregua dalla neve prevista nei giorni precedenti e altro maltempo. In programma ci sono tre percorsi proposti per runner di tutte le preparazioni: ci sono la 21 chilometri e una 10k (cronometrate, con partenza alle 9.30) e una passeggiata di 5 km aperta a tutte le famiglie con partenza alle 9.45. I partecipanti avranno tre ore e trenta minuti per chiudere la mezza maratona, gli organizzatori hanno deciso di aumentare il tempo massimo per dare agli iscritti la possibilità di andare oltre i 10 km e affrontare un allenamento specifico in preparazione alle maratone della primavera. È ancora possibile iscriversi al village nel parco dalle 8 alle 18 del 3 marzo e dalle 8 nel giorno della corsa. I costi: 25 euro per la 21 km, 18 euro per la 10 km e 15 euro per la 5 km. Tutto il ricavato andrà alla Federazione Italiana Epilessie per veicolare un messaggio che vada oltre l’8 marzo, sostenuto con convinzione anche dall’attrice Lorella Cuccarini che in queste settimane ha dato forza alla comunicazione. “Sottolineando l’impegno di donne e uomini in una stessa direzione per il rispetto reciproco: per questo devolviamo il ricavato a un progetto scientifico destinato ai bambini”, avevano detto gli organizzatori.

Socialtime onlus organizza col patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Monza e di Fidal Lombardia e la partecipazione di Trenta Ore per la vita, della Federazione Italiana Epilessie, della Croce Rossa Sezione di Monza, dei Gamber de Cuncuress, di Salto asd, dell’associazione Domnia e dell’Istituto d’Arte Nannini di Monza che ha realizzato premi e trofei.

“Tantissime iscrizioni ci stanno riempiendo il cuore di gioia – ha scritto SocialTime su facebook - Il nostro entusiasmo riuscirà ad aiutare concretamente bambini con epilessie e donare loro un sorriso ed una vita migliore. Orgogliosi di essere Runforlife, orgogliosi di voi che ci accompagnate in questi straordinari percorsi di corse e aiuti veri. Stiamo curando ogni dettaglio per coccolarvi e riempirvi di tantissime attenzioni”. Info: www.runforlifeitaly.it



Cittadino run for life 2017

