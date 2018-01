Rubano persino i profumi “tester”: ventenne denunciata Monza Meglio di niente, avrà pensato una ventenne di Sesto San Giovanni, denunciata, che mercoledì 17 gennaio «con un gesto repentino», come riferito da un addetto alla sicurezza ai poliziotti, si è impadronita di due profumi (di marca Kenzo Home e Gucci) usati come “tester” e posti all’ingresso del negozio Sephora di Monza e li ha infilati nella sua borsetta.

Meglio di niente, avrà pensato una ventenne di Sesto San Giovanni, denunciata, che mercoledì 17 gennaio «con un gesto repentino», come riferito da un addetto alla sicurezza ai poliziotti, si è impadronita di due profumi (di marca Kenzo Home e Gucci) usati come “tester” e posti all’ingresso del negozio Sephora di Monza e li ha infilati nella sua borsetta. in via Italia. Probabilmente la giovane ha pensato di farla franca, invece all’uscita è stata bloccata e invitata ad attendere l’arrivo della polizia: gli agenti, accertato il furto, hanno proceduto con la denuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA