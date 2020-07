Rubano in un bar e si allontanano sparando in aria: paura a Desio, due denunce A Desio i carabinieri hanno denunciato due ragazzi di 19 anni, residenti in città, che dopo aver commesso un furto in un bar di via Ferravilla si sono allontanati sparando almeno otto colpi in aria con una scacciacani, seminando il panico.

Dopo aver commesso un furto in un bar, sono usciti in strada e hanno iniziato a sparare dei colpi in aria. Almeno 8 colpi, sparati con una scacciacani, in una zona trafficata di Desio, in pieno giorno. I due ladri, entrambi 19enni, residenti in città, sono stati inseguiti e rintracciati dai carabinieri, che li hanno denunciati. È successo nella mattina di mercoledì 22 luglio, intorno alle 10.30.

I due sono entrati in un bar di via Ferravilla gestito da cinesi e hanno spaccato una macchinetta per rubare i soldi. Sono poi scappati a piedi verso via Milano. Uno dei due ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare in aria, seminando il panico tra i passanti e gli automobilisti. Subito sono stati avvertiti i carabinieri, che hanno allertato anche le ambulanze, temendo il peggio. Le forze dell’ordine hanno quindi iniziato a setacciare la zona, a caccia dei due fuggitivi. E li hanno trovati nel parchetto dietro il cimitero vecchio.

I due non erano più armati: hanno infatti gettato la pistola in un cespuglio. I carabinieri l’hanno ritrovata e sequestrata. I due diciannovenni sono stati bloccati nel parcheggio a lato del cimitero: per loro è scattata la denuncia per furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere e procurato allarme.

