Rubano delle borse su una spiaggia di Riccione: due brianzoli denunciati Due ragazzi maggiorenni residenti in provincia di Monza e Brianza accusati di furto aggravato in concorso e ricettazione insieme a due minori. Non potranno fare ritorno nella località balneare della Romagna per i prossimi tre anni.

Due ragazzi maggiorenni residenti in provincia di Monza e Brianza in trasferta a Riccione a rubare in spiaggia, sono stati denunciati a piede libero e, su ordine del questore, non potranno far ritorno nella località balneare per prossimi tre anni. Insieme a due minorenni dei quali non è stata indicata dalle forze dell’ordine la provenienza, i due sono stati accusati di furto aggravato in concorso e ricettazione.

Sono infatti stati pizzicati da un bagnino a spartirsi su una spiaggia libera il contenuto di alcune borse rubate poco prima a un gruppo di turisti in un bagno privato e segnalati alle forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti della polizia di Stato i quattro si erano allontanati ma, attraverso una serie di testimonianze i poliziotti li hanno rintracciati vicino alla stazione ferroviaria. Uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di un sacco contenente svariati oggetti dei quali non è riuscito a giustificare il possesso.

Portati al posto di polizia e accertata la loro responsabilità sono stati tutti segnalati all’autorità giudiziaria in stato di libertà: per i due maggiorenni è scattato il provvedimento del foglio di via obbligatorio, i due minori sono stati consegnati ai genitori. I derubati hanno riottenuto i loro oggetti.

