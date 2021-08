Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ruba una borsa da un furgone, identificato a denunciato: a casa a Meda aveva la refurtiva I carabinieri hanno denunciato un quarantenne di Meda per furto aggravato: aveva rubato una borsa da un furgone parcheggiato, è stato trovato a casa ancora in possesso della refurtiva.

Sono state decisive le testimonianze raccolte dai passanti per risolvere il caso del furto di una borsa da un furgone parcheggiato a Meda. Vittima, sabato sera, una donna di Milano arrivata col compagno in via Colombo.

Le indagini dei carabinieri si sono indirizzate presto verso una pista precisa: un quarantenne, residente in città, già noto alla giustizia per svariati reati contro il patrimonio. Secondo quanto raccolto, infatti, l’uomo, ben noto proprio per il suo curriculum, era passato a piedi nella zona.

I carabinieri si sono quindi presentati a casa sua e lo hanno trovato ancora in possesso di parte della refurtiva, che è stata restituita alla proprietaria: c’erano la borsa, un iPhone, un mazzo di chiavi di casa e quelle di un’auto.

Il quarantenne è stato denunciato per furto aggravato.

