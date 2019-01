Ruba parmigiano e salami alla Coop di Monza: rintracciato e denunciato

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un bottino costoso e decisamente gustoso quello che il Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) della polizia locale di Monza ha trovato nello zaino di un 42enne monzese: pezzi di parmigiano e grana padano e una decina di salami poco prima rubati dagli scaffali del supermercato Coop di via Lecco. Ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dagli agenti in via Sanzio e denunciato a piede libero.

E’ accaduto martedì 22 gennaio attorno alle 15,30: l’equipaggio del Nost, transitando in viale Libertà ha notato un uomo e una donna che correvano indicando loro una direzione da seguire. Gli agenti hanno immediatamente compreso che i due stavano inseguendo un ladroe si sono messi a loro volta alla ricerca, rintracciandolo poco. Il 42enne è stato accompagnato al Comando per l’identificazione. La refurtiva è stata restituita al supermercato.

