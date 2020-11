Ruba escavatore da 100mila euro a Verano, fermato a Lissone attraversa la Valassina di corsa e si dilegua La polizia stradale di Monza e Brianza ha recuperato il mezzo, da 100 mila euro, rubato poco prima in un cantiere e caricato su un autoarticolato con targa albanese. Il conducente è riuscito pericolosamente a dileguarsi.

Gli agenti della polizia stradale di Monza e Brianza hanno recuperato nella serata del 10 novembre un escavatore cingolato del valore di circa 100mila euro rubato poco prima da un cantiere edile lungo la Statale 36, all’altezza di Verano Brianza, e rintracciato all’altezza di Lissone, a bordo di un autoarticolato.

La pattuglia, informata del presunto furto, ha intercettato il camion corrispondente alla descrizione. Intimato l’alt, il conducente del mezzo pesante ha finto di accostare lungo la corsia di emergenza, ma prima dell’arresto completo del veicolo, lasciandolo in moto, è balzato fuori dalla motrice e, incurante del traffico e della propria sicurezza, ha attraversato entrambe le carreggiate della statale scavalcando il new jersey e si è dileguato nel buio.

L’escavatore rubato e recuperato

Posto in sicurezza il camion, grazie a un tempestivo e provvidenziale intervento degli agenti intervenuti, risultato di nazionalità albanese, all’interno del semirimorchio è stato trovato l’ escavatore rubato poco prima, subito restituito al proprietario, In corso ulteriori indagini sul mezzo utilizzato per il trasporto e sugli oggetti e documenti rinvenuti a bordo per risalire agli autori del furto,

