Ruba biancheria intima, un profumo e assegni: arrestato un 52enne di Usmate È stato pizzicato il giorno dell’Epifania a rubare delle confezioni di batterie dagli scaffali di un supermercato di Lecco: perquisito, è risultato in possesso di numerosa altra merce sottratta oltre che di un blocchetto con quattro assegni, anch’essi provento di furto. Per questo un 52enne di Usmate è stato arrestato in flagranza.

È stato pizzicato il giorno dell’Epifania a rubare delle confezioni di batterie dagli scaffali di un supermercato di Lecco, il Bennet, in un centro commerciale, e, perquisito, è risultato in possesso di numerosa altra merce sottratta oltre che di un blocchetto con quattro assegni, anch’essi provento di furto. Per questo un 52enne di Usmate, originario della Calabria, G.P., è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Lecco - aliquota radiomobile - per furto aggravato e ricettazione di assegni.

Il blocchetto è risultato rubato in uno studio di assicurazioni di Usmate. In tasca il 52enne aveva anche altra refurtiva per circa 150 euro: prese bipolari, accendini e bombolette di gas per la ricarica, confezioni di biancheria intima, un profumo (asportato in un negozi di cosmetici) e un kit completo da doccia. Processato per direttissima domenica 7 gennaio, l’arresto dell’uomo è stato convalidato ed è stato tradotto ai domiciliari in attesa del processo fissato, sempre nel Tribunale di Lecco, per il 15 gennaio.

