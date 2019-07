Ruba 400 euro dalla cassa di un ristorante di Monza: bloccato e denunciato dalla polizia locale La polizia locale di Monza ha fermato e denunciato mercoledì 3 luglio, in mattinata, un uomo che aveva appena sottratto 400 euro dalla cassa di un ristorante di via Manara. I fatti sono accaduti attorno alle 11.45.

I fatti sono accaduti attorno alle 11.45 quando, all'intersezione tra le vie Prina e Monti e Tognetti, un automobilista ha fermato una pattuglia della polizia locale, nucleo ambientale, riferendo che in via Manara un negoziante stava inseguendo una persona per un probabile furto.

Attraverso una veloce descrizione del soggetto in fuga, confermata anche dal derubato, la pattuglia, ha intercettato e fermato il sospettato in via Schiaffino. Si tratta di un trentaquattrenne di origini rumene con precedenti specifici e senza fissa dimora. Aveva ancora con sé la somma sottratta al ristorante approfittando del fatto che il titolare si trovasse momentaneamente sul retro del locale. E’ stato denunciato a piede libero per il reato di furto. La somma è stata restituita all’avente diritto.

