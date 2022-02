Rosa Camuna, ad Arcore raccolta firme per candidare Mattia Muratore Il 37enne campione di hockey in carrozzina per il Comune, “Lo Sciame” e gli alpini è il candidato ideale alla civica benemerenza della Regione Lombardia.

Mattia Muratore può essere uno dei pretendenti alla Rosa Camuna. Il Comune di Arcore insieme agli alpini e allo Sciame sta raccogliendo le firme per candidare il campione di hockey in carrozzina alla civica benemerenza di Regione Lombardia.

«Quando abbiamo appreso che erano aperte le candidature per la Rosa Camuna – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale, Laura Besana - abbiamo ritenuto che Mattia fosse la persona adatta a ricevere un riconoscimento del genere per la sua storia, il suo percorso e le sue capacità. Abbiamo quindi coinvolto sia lo Sciame, che gli alpini che si sono messi subito a disposizione a raccogliere le firme anche se non sono strettamente necessaria per partecipare al concorso, ma noi riteniamo che sia opportuno che ad accompagnare la candidatura di Mattia, ci siano tante firme di arcoresi perché se lo merita. Contattandolo si è detto molto contento».

Il 37enne, che ha recentemente anche pubblicato un libro al titolo “Sono nato così, ma non ditelo in giro”, quattro anni fa si è laureato campione del mondo con la nazionale azzurra di hockey in carrozzina ed è il capitano degli Sharks Monza. Chi volesse firmare la petizione può rivolgersi alle penne nere locali o alla libreria “Lo sciame libri” di via Gilera fino al 6 marzo.

