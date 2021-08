Il campo sportivo di via Bonfanti a Ronco Briantino (Foto by Gabriele Galbiati)

Ronco Briantino: avviso pubblico del Comune per il centro sportivo di via Bonfanti La durata dell’utilizzo è stabilita per la stagione 2021/2022, dall’atto della sottoscrizione di apposita convenzione che verrà approvata dalla Giunta Comunale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31 luglio 2022. Il termine per le domande è il 20 agosto

Campo sportivo comunale di Via Bonfanti, il comune lancia l’avviso pubblico per l’utilizzo della struttura negli orari di sua pertinenza. È infatti online l’avviso per le manifestazioni di interesse in merito all’utilizzo del campo da calcio e delle strutture dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.00.

La durata dell’utilizzo è stabilita per la stagione 2021/2022, dall’atto della sottoscrizione di apposita convenzione che verrà approvata dalla Giunta Comunale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31 luglio 2022. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 20/08/2021, alle ore 11.00, al Protocollo comunale. Non si riterranno valide le domande pervenute oltre la scadenza sopra indicata.

I moduli necessari sono reperitili sul sito web del comune.

