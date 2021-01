Roncello: rubinetti anti-Covid alla scuola primaria (e progetto in arrivo per l’ampliamento) Alla scuola primaria di Roncello sostituiti i rubinetti per renderli più igienici e anti-Covid. Uno dei passi degli interventi previsti: si parla anche di finestre e del progetto di ampliamento.

Anche i bagni della scuola primaria di Roncello si sono aggiornati per tenere alta la guardia contro il Covid 19. Sono terminati infatti i lavori per la sostituzione di tutti i rubinetti miscelatori sui lavandini dell’edificio scolastico.

«L’esigenza era quella di rendere gli ambienti ancora più sicuri - spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Brambilla -. L’intervento, concordato con la dirigenza scolastica, ha previsto la sostituzione dei vecchi miscelatori a push e temporizzati con altri a leva lunga che gli studenti possono azionare facilmente con il gomito e che sono dal punto di vista sanitario più sicuri, soprattutto in questo periodo in cui i bambini devono farne utilizzo ancora più spesso per lavarsi le mani. Abbiamo inoltre installato degli erogatori di sapone che prima non erano presenti».

Gli interventi a scuola potrebbero non fermarsi qui: «Durante le vacanze natalizie abbiamo fatto il punto sulla situazione delle finestre - prosegue Brambilla -. Alcune che funzionavano male sono state registrate e regolate. Altre invece che non si aprono le andremo a sostituire una volta che approveremo il bilancio di previsione».

Il lavoro più grosso riguarda però l’ampliamento della scuola con la realizzazione di una nuova mensa esterna: «Il disegno definitivo c’è e nei prossimi giorni verrà portato in giunta - chiude Brambilla -. Una volta approvato si potrà procedere con la gara».

