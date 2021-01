Le potature in corso a Roncello (Foto by Marco Testa)

Roncello mette mano al suo tesoro verde: via alle manutenzioni degli alberi Un patrimonio arboreo ampio e importante: così pensa la giunta di Roncello, che ha dato il via dopo anni a un programma di manutenzione del verde comunale.

Sono ripresi gli interventi sul patrimonio arboreo comunale a Roncello. Dopo i lavori realizzati prima delle festività natalizie all’interno del parco comunale, a finire sotto le cesoie degli esperti questa volta sono stati gli alberi presenti in piazzetta Chiara, al parchetto di via Verdi e in via Gramsci.

Questi lavori proseguiranno nei prossimi mesi anche in diverse altre zone del paese: «La volontà è quella di preservare il nostro patrimonio arboreo che nel nostro comune è molto importante - aveva spiegato l’assessore a territorio, lavori pubblici e ambiente Marco Brambilla in occasione dell’inizio dei lavori -. Era da anni che nessuno ci metteva mano e abbiamo quindi deciso di partire ad effettuare dei lavori di manutenzione sia nei diversi parchi cittadini sia per alcuni filari. L’ottica è quella di occuparsi del benessere delle piante stesse, della loro bellezza ma anche della sicurezza pubblica».

