Romanzi, saggi e film per ricordare: in biblioteca a Caponago il “libretto” della Memoria Scaricabile in versione digitale o in formato cartaceo alla civica, fornisce consigli legati alla importante ricorrenza del 27 gennaio. Appuntamento anche con il Gruppo di lettura e il libro “La notte” di Elie Wiesel.

La biblioteca di Caponago in occasione della giornata della Memoria propone diverse iniziative per approfondire il tema. A partire dal “libretto” con consigli su romanzi, saggi e film legati a questa importante ricorrenza a cui è possibile accede accedere nella sua versione digitale richiedendola via posta elettronica (mail a [email protected]) o scaricandola da questo link (https://caponago-api.municipiumapp.it/.../Giornata_della...). Ovviamente il libretto potrà essere recuperato nella sua versione cartacea direttamente nella sede in via Roma 40.

Sulla pagina Facebook della biblioteca nei giorni antecedenti al 27 gennaio verranno pubblicate note e contenuto per conoscere e approfondire il valore della giornata.

Proprio per il 27 è invece organizzato l’appuntamento con il Gruppo di lettura di Caponago, aperto a chiunque voglia partecipare, con cui verrà letto e commentato il libro “La notte” di Elie Wiesel.

